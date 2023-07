Wta Palermo 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Palermo 2023, evento in programma dal 17 al 23 luglio sulla terra rossa siciliana. La testa di serie numero uno sarà la russa Daria Kasatkina, top 10 e grande protagonista dell’evento. Presenti poi altre tenniste di spicco come l’egiziana Mayar Sherif, la colombiana Camila Osorio, la cinese Qinwen Zheng e la spagnola Sara Sorribes Tormo. Ovviamente ci sarà anche tanta Italia, da Jasmine Paolini a Elisabetta Cocciaretto, da Sara Errani a Lucia Bronzetti, passando per Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini e Camilla Rosatello. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Sicilia è di €230.559, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 250 PALERMO 2023

PRIMO TURNO – € 2.493 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.485 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.706 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.025 (110 punti)

FINALISTA – € 17.983 (180 punti)

VINCITRICE – € 30.433 (280 punti)