Bayern Monaco, Mané non rientra nei piani della prossima stagione

La prima stagione al Bayern Monaco non è stata un successo per Sadio Mané e a quanto pare potrebbe anche essere stata l’ultima in Baviera. Secondo quanto riferito dalla rivista sportiva Kicker, il giocatore sarebbe stato informato che non rientra nei piani per la prossima annata. L’ex Liverpool ha un contratto fino al 2025, ma secondo quanto riferito l’allenatore Thomas Tuchel non lo considera un giocatore fondamentale per il suo progetto. L’attaccante senegalese ha offerte da diversi club in Arabia Saudita e il club tedesco potrebbe liberarsi di un ingaggio pesante.