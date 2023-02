Wta Merida 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 21 febbraio

Ecco l’ordine di gioco di gioco del Wta 250 di Merida 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 21 febbraio. Proseguono i match di primo turno, che finora hanno sorriso al tennis azzurro con le vittorie di Cocciaretto e Giorgi. Spicca l’esordio della prima forza del seeding Magda Linette, grande protagonista a Melbourne con la semifinale raggiunta, ma anche delle statunitensi Sloane Stephens e Alycia Parks. Di seguito il programma con gli orari.

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO

ESTADIO AKRON

Dalle ore 22:00 – Tsurenko vs (4) Siniakova

A seguire – Jeanjean vs (2) Stephens

Non prima delle ore 02:00 – (1) Linette vs Osorio

A seguire – Contreras Gomez vs (5) Parks

CANCHA 1

Dalle ore 20:00 – Avanesyan vs Wang

A seguire – Niemeir vs Udvardy

A seguire – Maria vs Baindl

A seguire – Podoroska vs Peterspm