Wta Merida 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Merida 2023, evento in programma dal 20 al 26 febbraio sui campi della città messicana. Un nuovo torneo di categoria 250 che preparerà molte tennista di ‘seconda fascia’ per gli appuntamenti sul cemento americano del mese di marzo. Folta la pattuglia azzurra, con Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi che possono tutte puntare ad un buon risultato. In particolare la più giovane del lotto, ovvero Cocciaretto, sembra trovarsi particolarmente a suo agio da queste parti, con la sua prima semifinale WTA arrivata a Guadalajara nel 2021 e il titolo 125 conquistato lo scorso novembre.

Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Messico è di €241.877, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 250 MERIDA 2023

PRIMO TURNO – € 2.615 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.656 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.986 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.517 (110 punti)

FINALISTA – € 18.866 (180 punti)

VINCITRICE – € 31.927 (280 punti)