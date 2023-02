Wta Merida 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Merida 2023 (Messico), torneo in programma da lunedì 20 a domenica 26 febbraio sui campi in cemento outdoor della città messicana. La polacca Magda Linette, recente semifinalista dell’Australian Open, guiderà il seeding seguita da Sloane Stephens e Lin Zhu. Tre le tenniste azzurre al via, vale a dire Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione messicana garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo WTA 250 di Merida 2023.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA MERIDA 2023

SUPERTENNIS

NOTTE TRA LUNEDÌ 20 E MARTEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (primo turno)

NOTTE TRA MARTEDÌ 21 E MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (primo turno)

NOTTE TRA MERCOLEDÌ 22 E GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (secondo turno)

NOTTE TRA GIOVEDÌ 23 E VENERDÌ 24 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (secondo turno)

NOTTE TRA VENERDÌ 24 E SABATO 25 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (quarti di finale)

NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 e 04:00 (semifinale)

NOTTE TRA DOMENICA 26 E LUNEDÌ 27 FEBBRAIO – LIVE alle ore 02:00 (finale)