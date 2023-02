Atp Rio de Janeiro 2023: Musetti subito fuori, sconfitto in due set dal qualificato Jarry

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per mano di Nicolas Jarry. 6-4 6-1 il punteggio in favore del tennista cileno, proveniente dalle qualificazioni, che ha servito molto bene e si è imposto dopo 1h14′ di gioco. Altro ko da dimenticare invece per Musetti, dopo quello ai quarti a Buenos Aires per mano di Varillas, e Golden Swing che non sta andando affatto come sperato per il classe 2002, la cui scelta di giocare sulla terra sudamericana per il momento non sta pagando. Il problema sembra più mentale, visto che Lorenzo è apparso troppo nervoso e a tratti quasi rassegnato a subire il gioco dell’avversario. Emblematico il doppio fallo commesso sul 3-1 nel secondo set, di pura frustrazione. Musetti dovrà ora decidere se riprovarci la prossima settimana a Santiago, in Cile, oppure iniziare ad allenarsi sul cemento in vista del Sunshine Double.

CRONACA – Primo set molto equilibrato in cui i due giocatori servono molto bene. La differenza purtroppo la fa la seconda di servizio dell’azzurro, che non funziona bene come la prima e rende Lorenzo vulnerabile. L’unico passaggio a vuoto è proprio quello dell’azzurro nel settimo game e risulterà decisivo ai fini del set. Jarry è infatti bravo ad approfittarne, ottenendo il break a 30 e incassando pochi minuti dopo il set per 6-4.

A senso unico invece la seconda frazione, dove Lorenzo conquista il primo gioco salvo poi disunirsi e perdere i seguenti sei. Il carrarino si procura anche un paio di chance sul proprio servizio di rendere meno pesante il passivo, ma a spuntarla è sempre il cileno, bravo a consolidare i break con turni di servizio in cui delle palle break non c’è nemmeno l’ombra. Sicuramente l’avversario non era dei più agevoli, specialmente al debutto, ma da Lorenzo ci si aspettava sicuramente di più. Sorride dunque Carlos Alcaraz, che ora ha la strada per la finale ancora più spianata.