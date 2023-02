Wta Merida 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 25 febbraio con Giorgi

Ecco l’ordine di gioco di gioco del Wta 250 di Merida 2023 per quanto riguarda la giornata di sabato 25 febbraio. Camila Giorgi prova a raggiungere l’atto conclusivo del torneo messicano: tra lei e la finale c’è però l’unica testa di serie rimasta in tabellone, ovvero la ceca Siniakova. Il programma sarà invece aperto dalla statunitense McNally opposta alla qualificata svedese Peterson, in grado di estromettere dalla competiziona la prima favorita Linette. Di seguito il programma con gli orari.

ESTADIO AKRON

Dalle ore 02:00 – (Q) Peterson vs McNally

a seguire – Giorgi vs (4) Siniakova