Atp Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 25 febbraio con Alcaraz

Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di sabato 25 febbraio. Si giocano le semifinali sulla terra rossa brasiliana e ovviamente l’attesa è come sempre per Carlos Alcaraz, che rientrato nel circuito la settimana scorsa punta a raggiungere la seconda finale consecutiva. Tra lui e l’atto conclusivo il cileno Jarry, che sta impressionando in questi giorni a Rio, vincendo sempre da sfavorito. Nell’altra semifinale il secondo giocatore del seeding Cameron Norrie sfiderà Zapata Miralles, anche lui alla seconda semi di fila. Di seguito il programma completo.

QUADRA GUGA KUERTEN

Ore 21:00 – Zapata Miralles vs (2) Norrie

a seguire – (1) Alcaraz vs (Q) Jarry