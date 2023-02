Atp 500 Rio de Janeiro 2023, Alcaraz in semifinale: sfiderà ora il sorprendente Jarry

Carlos Alcaraz non è ancora ai suoi massimi livelli, ed è comprensibile dato il lungo stop, ma nel frattempo continua a vincere ed è in semifinale anche nell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Nei quarti il numero due del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6(0) un veterano del rosso come Dusan Lajovic, e ora darà vita ad una sfida molto interessante contro Nicolas Jarry. Il cileno, passato attraverso le qualificazioni, continua a vincere da sfavorito e si impone per 6-3 7-6(3) sull’argentino Baez. Si tratta del primo squillo ad alti livelli per lui dopo la squalifica per doping che aveva stoppato la sua crescita un paio di stagioni fa. Dotato di un gran servizio e di colpi potenti, potrebbe dar vita ad un match decisamente interessanteo contro lo spagnolo.

C’è un iberico anche nella parte bassa ed è Zapata-Miralles, che continua a scalare il ranking: 6-4 2-6 6-4 al connazionale Ramos-Vinolas ed ora in semifinale contro Cameron Norrie, che come sempre sta facendo il suo e sfruttando tabelloni non irresistibili mette in cascina punti importanti. Il britannico ha superato Dellien per 6-4 al terzo.