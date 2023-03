Wta Indian Wells 2023: Sabalenka avanti senza giocare, bene Gauff e Krejcikova

Il Wta 1000 di Indian Wells 2023 metterà di fronte già agli ottavi due delle giocatrici più in forma del momento. Si tratta di Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova, vincitrici dei due tornei più prestigiosi che si sono disputati finora in stagione e pronte a dar vita a un match che promette scintille. La bielorussa ci arriva riposata, non avendo dovuto giocare il suo match di terzo turno per via del forfait della qualificata Tsurenko. La ceca ha invece superato in tre set Xinyu Wang, dominando primo e terzo parziale, con un piccolo calo nel tie-break del secondo dopo aver mancato tre match point in precedenza.

Negli altri match, tutto facile per Coco Gauff, che archivia la pratica Noskova in 1h19′ con lo score di 6-4 6-3. La connazionale e compagna di doppio Jessica Pegula rischia grosso contro Potapova, ma riesce comunque a spuntarla per 7-5 al terzo. Infine, non ci si è annoiati nel match tra Kvitova e Ostapenko, terminato 0-6 6-0 6-4 in favore della Ceca. Quest’ultima ha perso i primi sei giochi del match, salvo poi conquistare i seguenti dieci. Ostapenko non ha mollato ed è stata capace di rimontare dallo 0-4 al 4-4, salvo poi comunque arrendersi nel finale.