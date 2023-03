Highlights e gol Juventus-Sampdoria 4-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 64

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Sampdoria, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Buona partenza degli ospiti che si costruiscono due occasioni da gol pulite con Gabbiadini ma non le sfrutta. La Juventus invece è cinica e con due colpi di testa, prima Bremer e dopo Rabiot, fa 2-0. La Sampdoria reagisce alla grande e in un minuto pareggia la partita: Augello fa 2-1, poi Djuricic fa 2-2. Nella ripresa la Juventus entra con un’altra voglia in campo e chiude gli ospiti nella propria metà campo. Il 3-2 lo firma Rabiot, poi Vlahovic prende ilpalo su rigore e Fagioli prende la traversa. Gli ospiti ci credono sino alla fine ma Soulè chiude i conti a porta vuota, 4-2.

LE PAGELLE E I VOTI