Masters 1000 Indian Wells 2023: un Medvedev polemico vola agli ottavi, ok Tiafoe e Rublev

“Il campo è lento quindi andrò in bagno piano. E’ inaccettabile. C’è scritto che questo torneo si gioca su campi in cemento, ma non è vero“. Queste le parole pronunciate da Daniil Medvedev nel corso del suo match di terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023. Dichiarazioni che faranno discutere, anche perché già nei giorni scorsi alcuni dei colleghi del russo si erano espressi a riguardo, e che fanno quasi passare in secondo piano il successo ai danni di Ivashka, che ha avuto chance solo nel secondo set. 6-2 3-6 6-1 il punteggio in favore dell’ex numero uno al mondo, che agli ottavi sfiderà un ritrovato Sascha Zverev.

Tutto facile per Frances Tiafoe, che travolge Kubler e prosegue il suo cammino in un lato di tabellone aperto. Il suo prossimo avversario, non a caso, sarà il qualificato Tabilo. Avanti anche Andrey Rublev, che regola in due set Humbert e si guadagna Norrie. Infine, ottavi raggiunti anche da Alejandro Davidovich, che ha sorpreso Khachanov impedendo l’en plein russo.