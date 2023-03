Wta Indian Wells 2023, grande vittoria di Trevisan: batte in rimonta Brengle e vola al terzo turno

Buona la prima per Martina Trevisan, che debutta nel Wta 1000 di Indian Wells 2023 con uno splendido successo ai danni di Madison Brengle. La tennista azzurra si è imposta in rimonta con il punteggio di 5-7 6-1 6-2, staccando il pass per il terzo turno dopo 2h17′. Vittoria importante per la giocatrice toscana, capace di ribaltare il pronostico della vigilia e spingersi avanti nel torneo. Dopo un primo set perso sul filo di lana, in cui non erano mancati i break, Trevisan è salita in cattedra e ha dominato i due restanti parziali, prendendo in mano il pallino del gioco e facendo la voce grossa. Nulla da fare per Brengle, capace di raccogliere la bellezza di tre giochi e uscire di scena. Al prossimo turno Martina se la vedrà contro la ceca Muchova, che l’ha già sconfitta poche settimane fa in Medio Oriente. Poco male per l’azzurra, chiamata ad un’altra impresa per proseguire il suo cammino nel deserto californiano.

Negli altri match di giornata, tutto facile per la numero uno al mondo Iga Swiatek, che ha lasciato un solo game a Liu. Bene Jabeur, che regola Frech dopo aver perso il primo set, e Rybakina, che piega Kenin in due tie-break. Segnali di rinascita da parte di Kasatkina e Badosa, mentre finalmente Emma Raducanu inizia a fare il serio. Prime vittorie back-to-back nel 2023 e terzo turno raggiunto.