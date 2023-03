NBA 2022/2023: Curry salva i Warriors, successi per Banchero e Fontecchio

Tante emozioni nella notte italiana, in cui si sono disputati nove match valevoli per la regular season NBA 2022/2023. Spicca il successo dei Golden State Warriors, trascinati dal solito Steph Curry contro i Milwaukee Bucks. A 2 minuti dalla fine, con 8 punti di svantaggio, la sconfitta sembrava ormai vicina. Il fenomeno in maglia numero 30, tuttavia, si è caricato la squadra sulle spalle ed ha realizzato 20 degli ultimi 25 punti della franchigia, vittoriosa ai supplementari con il punteggio di 125-116. Ringraziano i Boston Celtics, che sbancano Atlanta nel segno di Tatum (doppia doppia da 34 punti e 15 rimbalzi) e si avvicinano alla capolista a Est.

Buone notizie anche per i colori azzurri, con le vittorie di Paolo Banchero e Simone Fontecchio, rispettivamente con gli Orlando Magic e gli Utah Jazz. La prima scelta al Draft ha messo a referto 17 punti e 10 rimbalzi nel successo maturato all’overtime contro i Miami Heat. Il talento abruzzese ha invece giocato solo 14 minuti, realizzando comunque 9 punti e 4 rimbalzi sul campo dei Charlotte Hornets. Sconfitti dai Memphis Grizzlies i Mavericks orfani di Irving e Doncic, mentre i Sacramento Kings non si fermano e ottengono una prestigiosa vittoria in Arizona, contro i Phoenix Suns.