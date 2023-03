Masters 1000 Indian Wells 2023: Musetti sconfitto in due set da Mannarino, niente derby con Sinner

Prosegue il momento no di Lorenzo Musetti, sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2023 da Adrian Mannarino. L’azzurro ha lottato, tenendo in campo il suo avversario per 2h17′, ma si è dovuto arrendere per 6-4 6-4, subendo il sesto ko negli ultimi sette match giocati. Entrambi i set sono stati caratterizzati da svariati break e game equilibrati spesso finiti ai vantaggi. Purtroppo Lorenzo non ha servito benissimo, mettendo in campo il 52% di prime palle e faticando notevolmente sulla seconda. La vera differenza l’ha fatta tuttavia la conversione delle palle break, con l’azzurro che vanta un insufficiente 2/12 a fronte del 4/7 del suo avversario. Niente derby azzurro dunque al terzo turno, con Jannik Sinner che se la vedrà contro il francese Mannarino. L’italiano ha vinto entrambi i precedenti e partirà nettamente favorito.

Negli altri match andati in scena nella notte italiana, spicca la vittoria di Carlos Alcaraz, che ha debuttato nel torneo con una comoda vittoria ai danni di Kokkinakis. Buona la prima per il campione uscente Taylor Fritz, capace di piegare in rimonta il connazionale Shelton, mentre sono usciti di scena Coric e De Minaur. Successi agevoli per Rune e Hurkacz.