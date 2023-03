Wta Indian Wells 2023: anche Cocciaretto ko, vince Parrizas-Diaz in due set

Elisabetta Cocciaretto viene un po’ sorprendentemente sconfitta per 6-3 7-5 all’esordio da Nuria Parrizas-Diaz nel WTA 1000 di Indian Wells. Si chiude una giornata nera per le nostre azzurre, con tre rappresentanti su tre sconfitte dopo la vittoria di mercoledì arrivata grazie a Camila Giorgi, che così resta l’unica in gara oltre a Martina Trevisan, la quale aveva usufruito di un bye.

Nel primo set Parrizas-Diaz ha una partenza migliore, portandosi subito avanti 3-0. Elisabetta reagisce e conquista il controbreak, ma nel sesto game non concretizza una palla game per riportarsi in parità sul 3-3 e cede nuovamente la battuta alla terza palla break, andando sotto 4-2. Nel nono gioco, con la spagnola al servizio per il set, l’azzurra si procurava un’altra occasione per rientrare nel parziale, ma anche in questo caso non veniva sfruttata e Parrizas chiudeva 6-3.

Nella seconda frazione accadeva l’opposto, con la marchigiana a colpire per prima, avanti prima 3-0 e poi 4-1. Purtroppo nel settimo game cedeva la battuta e rimetteva in gioco l’avversaria, che poi sul 5-5 realizzava un nuovo break e chiudeva a zero nel gioco successivo per 6-3 7-5.