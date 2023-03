Nba 2022/2023: Warriors ancora ko in trasferta, Fontecchio da 17 punti nella vittoria Jazz sui Magic

Sei le partite che si sono disputate nel corso di una nottata italiana NBA in cui il match più atteso era senza ombra di dubbio quello tra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Il continuo trash talk da parte di Dillon Brooks da un lato e Draymond Green dall’altro sta creando una vera e propria rivalità sul campo e non solo tra le due squadre. L’ultima volta avevano festeggiato Curry e compagni, i quali però stavolta hanno mostrato nuovamente le difficoltà in trasferta. Un record indecorso di 7 vittorie e 26 sconfitte lontani dal Chase Center per i Warriors, che sono stati battuti 131-110 da una Memphis orfana di Morant, Adams e Clarke.

I Grizzlies per ora mantengono virtualmente il secondo seed ad Ovest, ma i Sacramento Kings non hanno alcuna intenzione di accontentarsi. La tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis permette alla franchigia californiana di superare 122-117 i New York Knicks, che nel corso della partita hanno perso Jalen Brunson per un fastidio al piede.

Un primo quarto da 37-20 ha indirizzato la sfida tra Bucks e Nets, con coach Vaughn che ha deciso di punire i suoi titolari facendoli poi accomodare in panchina per il resto della partita. Senza Antetokounpo ci hanno pensato Bobby Portis (28+13) e Brook Lopez (24+10) con le loro doppie doppie. I 27 punti di Kelly Oubre guidano al successo gli Charlotte Hornets contro i Detroit Pistons in un match da bassifondi della classifica ad Est. Provano a restare agganciati al treno play-in i Pacers, che con un Haliburton da 29 punti e 19 assist superano i Rockets 134-125 all’overtime.

Infine c’è da segnalare la buona prestazione di Simone Fontecchio, che contribuisce con i suoi 17 punti (5/7 al tiro) alla vittoria in trasferta degli Jazz sul campo degli Orlando Magic di un Paolo Banchero da 26 punti e 8 rimbalzi.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Notte tra giovedì 9 e venerdì 10 marzo

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 103-113

Indiana Pacers – Houston Rockets 134-124 OT

Orlando Magic – Utah Jazz 124-131

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 131-110

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 118-113

Sacramento Kings – New York Knicks 122-117