Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 10 marzo con Berrettini e Giorgi

Il programma e gli orari di veenrdì 10 marzo 2023. Ad Indian Wells iniziano i secondi turni sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che entrano in gioco. Molti i big che esordiscono nel deserto californiano, ma la nostra attenzione è in particolar modo rivolta ai nostri due azzurri. Camila Giorgi e Matteo Berrettini animeranno la nottata italiana, con la marchigiana che sarà protagonista sul palcoscenico dello Stadium 1 contro Jessica Pegula nella sessione serale, mentre il romano dovrà vedersela con Taro Daniel. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA VENERDI’ 10 MARZO

STADIUM 1

Ore 20:00 – Schwartzman vs (3) Ruud

a seguire – Thompson vs (2) Tsitsipas

Non prima delle 00:00 – (7) Sakkari vs Rogers

Non prima delle 03:00 – (5) Medvedev vs Nakashima

Non prima delle 05:00 – Giorgi vs (3) Pegula

STADIUM 2

Ore 20:00 – Teichmann vs (9) Bencic

a seguire – Rodina vs (2) Sabalenka

a seguire – Cachin vs (12) Zverev

Non prima delle 03:00 – (6) Gauff vs Bucsa

a seguire – (14) Tiafoe vs Giron

STADIUM 3

Ore 20:00 – (Q) T.Wu vs Norrie

a seguire – Krejcikova vs (WC) Yastremska

a seguire – (15) Kvitova vs (WC) Mandlik

a seguire – (20) Berrettini vs (Q) Daniel

a seguire – (6) Rublev vs Lehecka

STADIUM 4

Ore 20:00 – Sasnovich vs (24) Ostapenko

a seguire – Kubler vs (21) Dimitrov

a seguire – Humbert vs (25) Shapovalov

Non prima delle 02:00 – (17) Pliskova vs Kalinskaya

a seguire – Noskova vs (31) Anisimova

STADIUM 5

Ore 20:00 – (29) Nishioka vs (Q) Garin

a seguire – Bautista Agut vs Ruusuvuori

a seguire – (32) Cressy vs (Q) Tabilo

a seguire – (13) Khachanov vs Otte

STADIUM 7

Ore 20:00 – Ivashka vs (28) Van de Zandschulp

a seguire – Doppio

a seguire – (WC) Y. Wu vs (23) Davidovich Fokina

STADIUM 8

Ore 20:00 – Fruhvirtova vs (27) Kalinina

a seguire – (26) Potapova vs Xiyu Wang

a seguire – Xinyu Wang vs (18) Alexandrova

STADIUM 9

Ore 20:00 – (29) Vekic vs (Q) Tsurenko

a seguire – Blinkova vs (11) Kudermetova

a seguire – (22) Zhang vs Peterson