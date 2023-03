Wta Indian Wells 2023, analisi tabellone femminile: ostacolo Pegula per Giorgi, chance per Paolini. Swiatek favorita

Tutto pronto per due settimane indimenticabili di tennis nel deserto californiano, dove si disputa il Wta 1000 di Indian Wells 2023. Nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 marzo è stato sorteggiato il tabellone femminile, perciò ora non resta altro che ammirare le giocatrici in azione. A rappresentare i colori italiani saranno Camila Giorgi, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, in attesa di scoprire il destino di Sara Errani, impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni. La favorita? Neanche a dirlo la numero uno al mondo Iga Swiatek, ma guai a dare per scontata la sua vittoria vista la massiccia presenza di avversarie che potrebbero darle del filo da torcere.

PARTE ALTA – La protagonista della parte alta del tabellone è proprio la polacca, che esordirà contro la vincente del match Liu-Van Uytvanck prima di un possibile incrocio tra campionesse slam al terzo turno contro Andreescu. Spaventa anche un potenziale quarto turno contro Haddad Maia (che l’ha battuta lo scorso anno a Cincinnati) o la connazionale Linette, meno gli eventuali quarti contro Caroline Garcia. Qualora Swiatek dovesse spingersi in semifinale, l’avversaria più accreditata per contenderle il pass per la finale è Elena Rybakina. Nonostante la kazaka sia accreditata della decima testa di serie, né la numero 4 Jabeur – al rientro da un infortunio -, né la numero 8 Kasatkina – in grande difficoltà -, convincono più di tanto. Impossibile non annoverare tra le altre mine vaganti, infine, Vika Azarenka e Paula Badosa, rispettivamente finalista e vincitrice nell’inusuale edizione del 2021 disputatasi a ottobre.

PARTE BASSA – Nell’altro lato del main draw c’è invece da allacciarsi la cintura perché si prospettano incontri da sballo ben prima della semifinale. Basti pensare che le due giocatrici più in forma del 2023, Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova, rispettivamente seconda e terza favorita per la vittoria finale secondo i bookmakers, potrebbero affrontarsi già agli ottavi. E non è neppure così scontato visto che dovranno prima battere rivali del calibro di Vekic, Alexandrova e Mertens. L’impressione è che la vincitrice di questa sfida – remake dei quarti del recente Wta 1000 di Dubai – diventi la tennista più accreditata per spingersi fino in fondo. Vietato però sottovalutare giocatrici come Gauff e Bencic, anche loro in rotta di collisione agli ottavi. Meno movimentata l’altra metà, presidiata da Jessica Pegula, dove i nomi da tenere d’occhio anche in ottica fasi finali sono Sakkari e Kudermetova.

ITALIANE – L’unica azzurra accreditata di una testa di serie e dunque già al secondo turno è Martina Trevisan, che nonostante le difficoltà sul cemento, non partirà già sconfitta contro Brengle o una qualificata. Difficile però credere che possa superare anche il terzo turno contro Azarenka. Elisabetta Cocciaretto partirà favorita contro Parrizas-Diaz ma non contro un’altra spagnola, Paula Badosa, nell’eventuale secondo turno. Attenzione invece a Jasmine Paolini, che al primo turno ha la tedesca Maria e al secondo turno Daria Kasatkina. La russa, ottava testa di serie, dopo la finale ad Adelaide ha vinto solamente due dei seguenti sei match disputati, rimediando anche discrete batoste. E guai a porsi limiti per Jasmine, che in caso di accesso al terzo turno se la vedrebbe contro un’avversaria tutt’altro che ingiocabile come Petra Martic. Obiettivo riscatto per Lucia Bronzetti, reduce da ben sei sconfitte di fila e chiamata ad interrompere questa striscia. L’americana Bernarda Pera non è un’avversaria comoda, ma l’azzurra l’ha già sconfitta lo scorso anno a Portorose. Infine Camila Giorgi, vittoriosa a Merida poche settimane fa, e determinata a confermarsi in California. Se il debutto contro una qualificata appare alla portata, è decisamente più impegnativo il secondo turno contro Jessica Pegula, numero tre del seeding.