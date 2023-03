Serra-Mourinho, ‘Le Iene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo

Nonostante sia arrivata la sospensione della squalifica per Josè Mourinho, regolarmente seduto in panchina lo scorso fine settimana contro la Juventus, la questione innescata durante Cremonese-Roma con l’arbitro Serra è ben lungi dall’essersi conclusa. L’udienza di rinvio è fissata a venerdì 10 marzo alle ore 14.30, ma questa sera potrebbero emergere nuovi dettagli nella nuova puntata de ‘Le Iene’, in onda in prima serata su Italia 1. In particolare è stata annunciata la messa in onda di un filmato che potrebbe inchiodare il quarto uomo alle proprie responsabilità. Effettuato anche un tentativo di intervista da parte di un inviato a Serra, subito rispedito al mittente però. Secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra sarà deferito dalla procura, cosa che non succede ad un arbitro da quasi vent’anni, ossia da Calciopoli.