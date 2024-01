Wta Hobart 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Hobart 2024, torneo di scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio sui campi in cemento outdoor della città australiana. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalla statunitense Emma Navarro e dalla ceca Marie Bouzkova. Ai nastri di partenza ci sono ben tre tenniste italiane, vale a dire Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e la finalista uscente Elisabetta Cocciaretto. Spicca anche la presenza di una campionessa slam come Sloane Stephens e di un’altra americana come Danielle Collins, che vanta una finale agli Australian Open e su questi campi è molto pericolosa.

La diretta televisiva del Wta 250 di Hobart 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Hobart avrà un canale dedicato, che l’emittente non ha ancora reso noto. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 250 di Hobart, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.