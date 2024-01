Basket, Serie A2 2023/2024: Udine batte Trieste nel finale e si prende il terzo posto nel girone rosso

Vittoria sul filo di lana per l’Apu Old Wild West Udine, che nell’anticipo della diciannovesima giornata del girone rosso di Serie A2 2023/2024 ha battuto per 87-83 la Pallacanestro Trieste. Un successo che consente ai friulani di prendersi il terzo posto in solitaria, staccando proprio l’altra compagine friulana che rimane ferma a quota 26 punti. Bella prova di squadra per i padroni di casa, guidati dai 20 punti di Gaspardo ma con altri quattro giocatori in doppia cifra. A Trieste non bastano i 28 punti di Brooks e i 18 di Reyes per evitare la sconfitta.

Grande equilibrio in campo, con nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo. Udine chiude il primo tempo avanti di 5 sul 42-37, ma nel terzo quarto Trieste reagisce iniziando l’ultimo e decisivo periodo in vantaggio sul punteggio di 58-60. Si decide tutto negli ultimi dieci secondi di partita, che iniziano in perfetta parità: Clark porta avanti Udine, Filloy perde palla e costringe i compagni a commettere fallo. Proprio Clark va in lunetta e chiude i conti per l’87-83 finale.