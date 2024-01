Qualificazioni Australian Open 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming delle qualificazioni degli Australian Open 2024, in programma dall’8 al 12 gennaio. In attesa di entrare nel vivo con gli incontri dei due tabelloni principali, il primo Slam della stagione ci regala quattro giorni di intense emozioni, in cui 254 tra uomini e donne proveranno a superare lo scoglio delle qualificazioni. Come al solito ben nutrita la pattuglia azzurra, con ben diciotto uomini e tre donne al via.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN MASCHILE

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE

IN TV – La copertura televisiva è affidata alla piattaforma Discovery+, sulla quale potranno essere seguiti tutti gli incontri di entrambi i tabelloni di qualificazione, sia quello maschile che femminile. Ogni campo del complesso di Melbourne Park è coperto da telecamere e da produzione televisiva. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Lunedì 9 gennaio: LIVE dalle 00:00

Martedì 9 gennaio: LIVE dalle 00:00

Mercoledì 10 gennaio: LIVE dalle 00:00

Giovedì 11 gennaio: LIVE dalle 00:00