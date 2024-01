Wta Adelaide 2024: montepremi e prize money con Paolini

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Adelaide 2024, evento in programma dal 7 al 13 gennaio in Australia. Diverse giocatrici di alto livello, pur disputandosi il torneo a pochi giorni dal primo Slam dell’anno, hanno deciso di prepararsi qui ad Adelaide. Tra queste Elena Rybakina e Jessica Pegula, ma tra le top-10 ci sono anche le due cece Vondrousova e Krejcikova. In main draw anche Jasmine Paolini. Il prize money complessivo ammonta a €714.895. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 ADELAIDE 2024

PRIMO TURNO – € 7.033 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.451 (32 punti)

QUARTI DI FINALE – € 19.191 (100 punti)

SEMIFINALE – € 40.627 (195 punti)

FINALISTA – € 60.546 (325 punti)

VINCITRICE – € 112.674 (500 punti)