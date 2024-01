Wta Hobart 2024: Cocciaretto spreca l’impossibile e cede a Putintseva, fuori anche Trevisan

Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, sono uscite di scena al primo turno del WTA 250 di Hobart 2024 anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Non ha più rappresentanti italiane dunque il torneo che si disputa sul cemento australiano, dove proprio Cocciaretto raggiunse la finale lo scorso anno. Elisabetta che stavolta ha subito una sconfitta estremamente dolorosa al primo turno per mano di Yulia Putintseva, tennista kazaka proveniente dalle qualificazioni.

0-6 7-5 7-6 il punteggio del match, durato 2h20′. La particolarità? Cocciaretto ha vinto il primo set in appena 19 minuti, perdendo la bellezza di tre 15 ed era avanti 4-0 nel secondo. Ha quindi servito per il match prima sul 5-2 (sprecando un match point) e poi sul 5-4, perdendo però la frazione. La situazione si è quindi ripetuta nel parziale decisivo, dove l’azzurra ha avuto un’altra chance per archiviare la pratica sul 5-4. Ancora una volta, ad avere la meglio è stata però Putintseva, brava a crederci fino in fondo e a ribaltare una partita praticamente persa.

Meno rimpianti per Martina Trevisan, sconfitto con un doppio 6-3 in 1h45′ dalla lucky loser Viktoriya Tomova in un match a dir poco stregato. La giocatrice toscana ha infatti avuto a disposizione ben 12 palle break, ma ne ha sfruttata soltanto una. Molto più cinica invece la giocatrice bulgara, che ha strappato a più riprese il servizio a Trevisan ed ha conquistato una preziosa vittoria.