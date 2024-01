Atp Adelaide 2024: Arnaldi doma Zapata Miralles, Sonego piega Hanfmann salvando due match point

Nella notte italiana, il tennis azzurro cala il bis in Australia e porta due giocatori al secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide 2024. Si tratta di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, che hanno vinto i rispettivi incontri di primo turno ed hanno raggiunto così Lorenzo Musetti, già avanti in virtù del bye riservato alle prime quattro teste di serie.

6-4 6-3 il punteggio con cui Arnaldi ha sconfitto l’ostico Bernabé Zapata Miralles, che si è confermato un avversario molto insidioso tanto da tenere in campo l’azzurro per 1h42′ di gioco prima di cedere. Vittoria molto importante per il sanremese, che non ha giocato particolarmente bene (appena il 44% di prime e qualche errore di troppo) ma è comunque riuscito a prevalere. Da segnalare la doppia reazione nel primo set, in cui ha recuperato due volte un break di svantaggio, e lo sprint finale con un parziale di 12 punti a 1 inanellato sul 3-3 della seconda frazione. Arnaldi se la vedrà ora contro Nicolas Jarry, seconda forza del seeding.

E’ maturata invece al tie-break del terzo set la vittoria di un guerriero come Lorenzo Sonego, il quale ha avuto bisogno di 2h55′ per piegare la resistenza di Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 2-6 7-6(9). Match equilibrato fin da subito tanto che il tie-break sembrava essere l’epilogo inevitabile del primo set: l’azzurro è però riuscito a recuperare da 15-40 e strappare la battuta all’avversario nel dodicesimo gioco, prevalendo per 7-5.

Uno sforzo notevole che Lorenzo ha pagato nel secondo parziale, in cui si è disunito e ha subito un netto 6-2. La parità è stata dunque ristabilita ed il terzo set è stato estremamente combattuto, non a caso sono state concesse solo due palle break (entrambe annullate da Hanfmann) e si è giunti al tie-break. Qui, l’equilibrio ha continuato a regnare ma, dopo due match point annullati a testa, Sonego ha ottenuto il mini-break decisivo che gli ha permesso di chiudere 11-9. Al prossimo turno, il torinese incrocerà le racchette con Sebastian Korda, testa di serie numero 3.