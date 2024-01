NBA 2023/2024: cadono Boston e Milwaukee, successo dei Clippers contro i Suns

Sono sei le partite valide per la regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana e non sono mancate le sorprese. Sono infatti arrivate due sconfitte inaspettate per le prime della classe a Est: i Boston Celtics hanno ceduto il passo agli Indiana Pacers per 133-131 nonostante i 40 punti di Jaylen Brown, mentre i Milwaukee Bucks si sono arresi per 132-116 agli Utah Jazz nonostante la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (25 punti, 10 rimbazi e 11 assist). Serata no per Simone Fontecchio, che ha trascorso 31 minuti sul parquet, mettendo a referto 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.

La franchigia che si è presa la scena? Gli Oklahoma City Thunder, vittoriosi a Washington contro i Wizards per 136-128 grazie al trentello dei due tenori: Shai Gilgeous-Alexander (32) e Chet Holmgren (31). Altra solida prestazione invece per i Los Angeles Clippers, tornati a vincere dopo la sconfitta nel derby contro i Lakers: battuti con un netto 138-111 i Phoenix Suns nel segno di Paul George (25 punti) e James Harden (19 punti, 10 assist). Infine, vittorie per i Miami Heat (120-113 contro gli Houston Rockets) e per i Chicago Bulls (119-112 all’overtime contro gli Charlotte Hornets)