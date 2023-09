Wta Guadalajara 2023: Paolini e Trevisan partono con una vittoria, sarà derby al secondo turno

Esordio vincente nel WTA 1000 di Guadalajra 2023 per Jasmine Paolini, capace di superare in due set Louisa Chirico. La giocatrice azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 7-6 dopo 1h33′ di gioco, staccando il pass per il secondo turno. Risultato tutt’altro che scontato per Jasmine, favorita alla vigilia anche in virtù del suo status di testa di serie (numero 15), ma opposta ad un’avversaria ostica reduce da un discreto torneo a San Diego.

CRONACA – Primo set dominato da Paolini, molto incisiva soprattutto in risposta. Nei suoi game di servizio invece ha dovuto annullare un totale di quattro palla break, ma è sempre riuscita ad avere la meglio e ha chiuso con un netto 6-0. Nella seconda frazione invece c’è stato molto più equilibrio ed i primi otto giochi sono stati dominati dalla giocatrice al servizio. Poi è salita in cattedra Chirico, brava ad ottenere il break e garantirsi la chance di servire per chiudere. Dopo ben tre set point sprecati, tuttavia, ha subito il contro break, compromettendo il match. Ha infatti dovuto annullare un match point sul 5-6, prima di capitolare al tie-break per 7 punti a 3.

Successo anche per Martina Trevisan, che ha lasciato appena due giochi alla qualificata Demi Schuurs. Quest’ultima, specialista del doppio, aveva brillantemente superato il tabellone cadetto ma non è riuscita ad impensierire l’ex numero uno d’Italia, capace di imporsi per 6-2 6-0 in appena 58 minuti di gioco. Punteggio che dice tutto e non lascia spazio ad interpretazioni, anzi va sottolineato che Trevisan ha vinto undici giochi di fila (dall’1-2 nel parziale d’apertura) e ha perso appena cinque punti in un secondo set dominato. Al prossimo turno se la vedrà proprio contro la connazionale Paolini in quello che sarà un derby tutto da vivere.