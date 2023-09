Wta 1000 Guadalajara 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Si gioca dal 17 al 23 settembre sul cemento outdoor della città messicana, ma nonostante il prestigio dell’evento non sarà al via quasi nessuna delle big. Nel giro di pochi giorni sono infatti arrivati i forfait di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff e Petra Kvitova, solo per citare i più importanti. Chi sarà dunque al via? Sicuramente Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari e tante giocatrici italiani, da Camila Giorgi a Jasmine Paolini, passando per Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

La copertura televisiva del Wta 1000 di Guadalajara 2023 è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento messicano. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori attraverso dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutto l’arco della settimana.

COPERTURA TV WTA 1000 GUADALAJARA 2023

SUPERTENNIS

DOMENICA 17 SETTEMBRE: LIVE alle ore 19:00, 21:00, 23:00, 01:00 e 03:00 (primo turno)

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE: LIVE alle ore 19:00, 21:00, 23:00, 01:00 e 03:00 (primo e secondo turno)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE: LIVE alle ore 19:00, 21:00, 23:00, 01:00 e 03:00 (secondo turno)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE: LIVE alle ore 19:00, 21:00, 23:00, 01:00 e 03:00 (ottavi di finale)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE: LIVE alle ore 21:00, 23:00, 01:00 e 03:00 (quarti di finale)

NOTTE TRA VENERDÌ 22 E SABATO 23 SETTEMBRE: LIVE alle ore 00:00 e 02:00 (semifinali)

NOTTE TRA SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE: LIVE alle ore 02:00 (finale)