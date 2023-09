Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Shanghai: “Mi mancheranno i tifosi cinesi”

Dopo aver vinto gli Us Open e aiutato la Serbia a raggiungere le Finals di Malaga della Coppa Davis, Novak Djokovic ha comunicato ufficialmente sui suoi social che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai 2023: “Nel corso degli anni la Cina è uno dei luoghi in cui più ho ricevuto supporto. Shanghai è sempre stato uno dei miei tornei preferiti in calendario. Mi mancheranno i miei tifosi cinesi, e spero di poter tornare in futuro in Cina per giocare di fronte a tutti loro”.