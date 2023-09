Gol fantasma Celta Vigo, ma in Liga non c’è la goal line technology per risparmiare. Benitez: “Non ha senso”

Rafa Benitez non ci sta. Il suo Celta Vigo ha perso contro il Maiorca e la squadra dell’ex allenatore del Napoli ha dovuto fare i conti con un gol fantasma di Bamba, il cui tiro sembrava aver di poco oltrepassato il pallone. In Liga, però, non c’è la goal line technology, questo perché anche per questa stagione Tebas ha deciso insieme alle altre figure dirigenziali di non adottarla per risparmiare, ritenendo questa tecnologia troppo costosa (3.5 milioni di euro da pagare alla Fifa). E allora, il tecnico spagnolo ha sbottato: “Ho un buon rapporto con Tebas, ma non ha senso che ci si auna telecamera per vedere come esulta un giocatore e si scopre che mi viene dato un gol o no perché la tecnologia può essere più o meno cara”.