Tabellone Wta 1000 Guadalajara 2023: Jabeur prima favorita, tre italiane presenti

Sorteggiato il tabellone principale del torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023, in programma sul cemento messicano dal 17 al 23 settembre. Nonostante il prestigio dell’evento e i tanti punti in palio, sono davvero tante le giocatrici assenti. Basti pensare che a guidare il seeding è la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del ranking mondiale. Le altre due top 10 al via sono invece la greca Maria Sakkari e la francese Caroline Garcia, mentre la statunitense Madison Keys, numero 11, aspira ad entrare tra le prime dieci. Tre infine le giocatrici italiane ai nastri di partenza: si tratta di Jasmine Paolini, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Di seguito ecco il tabellone completo con gli accoppiamenti in costante aggiornamento.

TABELLONE WTA 1000 GUADALAJARA 2023

(1) Jabeur bye

Davis vs Parks

Q vs Trevisan

Chirico vs (15) Paolini

(9) Haddad Maia vs Collins

Dolehide vs Stearns

Osorio vs Frech

(8) Alexandrova bye

(4) Keys bye

Navarro vs Q

Fernandez vs Q

Wickmayer vs (13) Mertens

(12) Kalinina vs Q

Kenin vs Q

Kostyuk vs Fung

(6) Ostapenko bye

(7) Kudermetova bye

Zarazua vs (WC) Bouchard

Q vs Yastremska

Montgomery vs (10) Azarenka

(16) Pliskova vs Q

Baptiste vs (WC) Fernandez Olivares

Sasnovich vs Rus

(3) Garcia bye

(5) Bencic bye

(WC) Tomljanovic vs Townsend

Stephens vs Q

Arango vs (11) Potapova

(14) Sherif vs Giorgi

Mladenovic vs Bucsa

Hunter vs Shymanovich

(2) Sakkari bye