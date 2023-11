Wta Finals Cancun 2023: Pegula batte Sabalenka e vince il girone, Rybakina elimina Sakkari

Proseguono le Wta Finals 2023 di scena a Cancun, in Messico, e la situazione nel Gruppo Bacalar è più chiara che mai al termine della seconda giornata. Jessica Pegula ha vinto il girone con un turno d’anticipo, bissando il successo ottenuto all’esordio e sconfiggendo con il punteggio di 6-4 6-3 la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Prestazione notevole da parte della tennista statunitense, che se lo scorso anno a Fort Worth aveva perso tutte e tre le partite del girone, stavolta si sta prendendo una bella rivincita. Per lei si tratta già del secondo successo contro pronostico, che non solo le ha garantito il passaggio del turno ma anche l’aritmetico primo posto del girone. Niente da fare invece per Sabalenka, che ha servito davvero male (addirittura 14 palle break concesse) ed ha commesso troppi errori gratuiti.

Per la bielorussa c’è ancora una chance di qualificarsi alle semifinali, ma dovrà battere Elena Rybakina in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto, da dentro o fuori. La giocatrice kazaka ha infatti riscattato il ko all’esordio, superando a fatica Maria Sakkari per 6-0 6-7 7-6. La campionessa di Wimbledon 2022 è partita alla grande ma poi ha dovuto fare i conti con la rimonta della greca, che non si è disunita nonostante avesse vinto appena uno dei primi 19 game giocati a Cancun (contando anche il match precedente). Alla lunga però è stata proprio Rybakina a spuntarla, eliminando aritmeticamente Sakkari e rimandando il discorso qualificazione all’ultima giornata. Pochi calcoli da fare: la vincitrice del match Rybakina-Sabalenka si qualificherà come seconda.