Wta Finals Cancun 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il programma, le date e gli orari delle Wta Finals di Cancun 2023, evento conclusivo della stagione femminile tennistica in calendario dal 29 ottobre al 5 novembre. Ancora un cambio di locations deciso dalla WTA, che torna in Messico a distanza di due anni dalla fortunata edizion di Guadalajara e dopo la non indimenticabile esperienza dello scorso anno in Texas. Le otto migliori giocatrici del 2022 andranno alla conquista del titolo. Anzi, otto delle migliori nove. Perché Karolina Muchova è stata costretta al forfait a causa di un infortunio al polso e sarà sostituita dalla n°9 del ranking mondiale Maria Sakkari. Non ci sarà la detentrice del titolo Caroline Garcia, vincitrice lo scorso anno a Fort Worth e non in grado di qualificarsi in questo 2023.

L’emittente Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’appuntamento di fine stagione e offrirà la possibilità di seguire le sfide anche in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con approfondimenti, news, highlights e risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari italiani (ci saranno 6 ore di fuso orario con il Messico).

PROGRAMMA, DATE E ORARI WTA FINALS

-SINGOLARE

Domenica 29 ottobre – Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Lunedì 3o ottobre – Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Martedì 31 ottobre – Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Mercoledì 1 novembre – Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Giovedì 2 novembre – Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Venerdì 3 novembre -Ore 23:00 (2 incontri round robin)

Sabato 4 novembre – Ore 23:00 (2 semifinali)

Lunedì 6 novembre – Ore 01:00 (finale)

-DOPPIO

Domenica 29 ottobre – Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Lunedì 3o ottobre – Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Martedì 31 ottobre – Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Mercoledì 1 novembre – Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Giovedì 2 novembre – Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Venerdì 3 novembre -Ore 20:30 (2 incontri round robin)

Sabato 4 novembre – Ore 20:30 (2 semifinali)

Domenica 5 novembre – Ore 22:30 (finale)