Highlights e gol Alessandria-Atalanta U23 2-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 25

Gli highlights e le azioni salienti di Alessandria-Atalanta U23 2-0, match di recupero dell’ottava giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Decisive le reti, una per tempo, di Siafa (39′) e Gazoul (88′). Seconda vittoria di fila invece per l’Alessandria che tra quattro giorni dovrà vedersela contro la Triestina. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.