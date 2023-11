Wta Finals Cancun 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 1 novembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Wta Finals 2023 di Cancun per la giornata di mercoledì 1° novembre. Secondo giorno di incontri per quanto riguarda il gruppo Chetumal e subito tanti potenziali verdetti in ballo. Ad aprire le danze sarà il big match tra Iga Swiatek e Coco Gauff, che hanno iniziato il loro percorso con una vittoria in due set, mentre più tardi toccherà a Ons Jabeur e Marketa Vondrousova, determinate a riscattarsi dopo il ko al debutto.

PROGRAMMAZIONE WTA FINALS MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE

Ore 18:30 italiane – (6) Siegemund/Zvonareva vs (7) Dabrowski/Routliffe

Ore 20:30 italiane – (2) Hunter/Mertens vs (8) Perez/Melichar-Martinez 7/5 2/0

Ore 23:00 italiane – (2) Swiatek vs (3) Gauff

Ore 00:00 italiane – (6) Jabeur vs (7) Vondrousova

a seguire – (1) Gauff/Pegula vs (4) Krejcikova/Siniakova