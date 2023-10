Wta Elite Trophy Zhuhai 2023: i verdetti dopo l’ultima giornata della fase a gironi

Saranno delle semifinali nel segno delle beniamine di casa quelle del Wta Elite Trophy 2023, di scena a Zhuhai. A staccare due dei tre pass per il penultimo atto del torneo in palio nella giornata conclusiva della fase a gironi sono state infatti due tenniste cinesi. Una è Qinwen Zheng, in gran forma dopo il titolo a Zhengzhou, che ha superato Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-4 1-6 6-2 dopo due ore di gioco ed ha vinto il girone.

L’altra è Lin Zhu, approdata in semifinale senza scendere in campo. Il merito? Di Veronika Kudermetova, che ha vinto un derby folle contro Liudmila Samsonova, regalando alla cinese il passaggio del turno per via della differenza set. Tutte e tre le giocatrici hanno infatti terminato il girone con una vittoria e una sconfitta, anche se Samsonova è arrivata ad un solo punto dalla semifinale. Ma andiamo con ordine. Kudermetova è partita alla grande, portandosi sul 6-4 3-0, apparentemente in totale controllo del match. Samsonova ha però reagito vincendo il secondo set per 6-3 ed è volata sul 5-2 40-15 nel parziale decisivo. All’improvviso però la luce si è spenta e Kudermetova ha firmato una rimonta clamorosa, imponendosi per 7-5. Una vittoria di fatto inutile visto che era già eliminata, ma che ha fatto esultare di gioia il pubblico cinese. Infine, semifinale centrata anche da Beatriz Haddad Maia, che ha sconfitto per 6-1 7-6 Caroline Garcia, assicurandosi la vetta del girone. La brasiliana sfiderà ora Daria Kasatkina, mentre nell’altra semifinale si affronteranno le cinesi Zheng e Zhu.