Formazioni ufficiali Italia-Spagna, Nations League femminile 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Italia e Spagna, sfida valida per il terzo turno della fase a gironi di Nations League femminile 2023/2024. Una sfida affascinante per le nostre calciatrici, che dopo la vittoria ai danni della Svizzera e il ko contro le forti svedesi, si trovano ad affrontare un’altra compagine tra le top mondiali. La squadra iberica è infatti reduce dal successo Mondiale in estate in Australia e Nuova Zelanda. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:45 di venerdì 27 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-SPAGNA

ITALIA (4-4-3): Giuliani; Boattin, Linari, Lenzini, Bartoli; Bonansea, Caruso, Galli, Di Gugliermo; Bonfantini, Giacinti.

SPAGNA (4-3-3): Coll, Bataglia, Panadeas, Alessandri, Carmona; Bonmati, Abelleira, Putellas; Garcia, Gonzalez, Caldentey.