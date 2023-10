Wta Elite Trophy Zhuhai 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il programma, le date e gli orari delle Wta Elite Trophy di Zhuhai 2023, evento in programma sul cemento cinese da martedì 24 a domenica 29 ottobre. Dopo tre anni di stop, torna il ‘Masters B’, che vede ai nastri di partenza le migliori giocatrici che non si sono qualificate alle Wta Finals, vale a dire quelle classificate dalla nona posizione in poi. Al via dunque Barbora Krejcikova, Madison Keys, Jelena Ostapenko, Veronika Kudermetova, Liudmila Samsonova, Daria Kasatkina, Beatriz Haddad Maia, Zheng Qinwen, Caroline Garcia, Donna Vekic, Magda Linette e la wild card Lin Zhu. La competizione prevede una fase a gironi con le 12 giocatrici divise in 3 gruppi da 4. La vincitrice di ogni girone approderà dunque alla fase finale, composta da semifinali e finale.

L’emittente Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) detiene i diritti televisivi del torneo e offrirà la possibilità di seguire le sfide anche in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con approfondimenti, news, highlights e risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari.

PROGRAMMA, DATE E ORARI WTA ELITE TROPHY

Martedì 24 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00 (fase a gironi)

Mercoledì 25 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00 (fase a gironi)

Giovedì 26 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00 (fase a gironi)

Venerdì 27 ottobre – LIVE alle ore 09.00, 11.00 e 13.00 (fase a gironi)

Sabato 28 ottobre – LIVE alle ore 08.00 e 09.30 (semifinali)

Domenica 29 ottobre – LIVE alle ore 09.30 (finale)