Ribery su Robben: “Io e lui per anni migliori di Messi e di Cristiano Ronaldo”

Gli anni d’oro canterebbe Max Pezzali e noi aggiungeremmo, quelli di Ribery e di Robben al Bayern Monaco. Il francese e l’olandese hanno segnato un’epoca del club tedesco che è culminata con la vittoria della Champions League in quel di Wembley nel derby tutto tedesco con il Borussia Dortmund. A parlare di quegli anni è stato l’ex Fiorentina che ha deciso di mettere, secondo lui, le cose in chiaro, scomodando un paragone importanti con due personaggi, per così dire, non banali, dell’epoca di calcio passata e che ancora incantano nel presente.

Le parole di Ribery a Football Tweet: “Credo che ad un certo punto io e Robben siamo stati migliori di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ma giocavano nel Clasico. questo andava a loro vantaggio, perché i tifosi li seguivano di più“.