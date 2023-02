Wta Doha 2023, Swiatek completa la settimana da sogno: domina Pegula e conquista il titolo

Il Wta 500 di Doha 2023 ha ribadito il motivo per cui Iga Swiatek è la numero uno al mondo. La tennista polacca ha infatti vissuto una settimana pazzesca in Qatar, perdendo appena cinque giochi per conquistare il primo titolo della stagione. Dopo i comodi successi ai danni di Collins e Kudermetova, intervallati dal forfait di Bencic, Swiatek ha travolto in finale Jessica Pegula, numero tre del mondo e seconda forza del seeding qatariota. 6-3 6-0 il punteggio in favore della giocatrice di Varsavia, che ha impiegato 1h10′ di gioco per conquistare una finale a senso unico.

A fare la differenza (in negativo) è stato il servizio dell’americana, la quale è riuscita a tenere la battuta una sola volta. Nel primo set è riuscita quantomeno a limitare i danni ottenendo due break, mentre nel secondo ha subito un pesante bagel. La verità è che ha potuto veramente poco contro questa versione di Swiatek, devastante nelle condizioni di gioco a Doha e dominante dal primo all’ultimo punto giocato in questa settimana. La polacca riscatta un avvio di stagione non eccellente e fa un bel balzo in avanti nella Race, oltre ad approcciare l’imminente Wta 1000 di Dubai da favorita numero uno.