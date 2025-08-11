Sport in tv lunedì 11 agosto: a Cincinnati in campo Sinner e Sonego
Sport in tv lunedì 11 luglio, il programma completo: a Cincinnati di scena Jannik Sinner e Sonego, nel femminile spazio al doppio Errani-Paolini
Iniziala settimana di Ferragosto ed anche lo sport ne risente un pochino. Non ci sono tantissimi eventi in questo primo giorno della settimana, con il Masters 1000 di Cincinnati a rubarsi inevitabilmente tutta la scena possibile ed immaginabile. E così al terzo turno il numero uno al mondo nel quarto match di giornata scenderà in campo contro Gabriel Diallo. Prima di lui, toccherà a Sonego, nel terzo match, sfidare Fritz in un match decisamente impegnato.
Sempre a Cincinnati, ma nel torneo femminile, secondo turno di doppio con Paolini ed Errani protagoniste contro la coppia formata da Danilovic/Potapova. Se volgiamo lo sguardo agli altri sport, invece, nel pomeriggio l’Italia di Pallanuoto femminile Under 20 sfiderà nel Mondiale di categoria le pari età dell’Ungheria.
Sport in tv lunedì 11 luglio: il programma completo
17.00 Tennis, ATP Cincinnati: terzo turno (3° match sul centrale Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, 4° match Jannik Sinner-Gabriel Diallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
17.00 Tennis, WTA Cincinnati: terzo turno singolare (primo turno di doppio non prima delle ore 18.00 sul Court 10 Errani/Paolini-Danilovic/Potapova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.30 Pallanuoto femminile, Mondiali U20: Italia-Ungheria – Diretta streaming sul canale Youtube World Aquatics