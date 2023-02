Tabellone Wta Doha 2023: Swiatek prima testa di serie, Trevisan unica azzurra al via

Il tabellone principale del Wta 500 di Doha 2023, torneo in programma in Qatar dal 13 al 19 febbraio. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguita da due Top 5 come Jessica Pegula e Caroline Garcia. Presenti tante altre big del circuito Wta, da Gauff a Sakkari, passando per Kasatkina, Badosa e Azarenka. L’unica tennista italiana ai nastri di partenza è Martina Trevisan, che debutterà contro la ceca Muchova. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA DOHA 2023

PRIMO TURNO

(1) Swiatek bye

Q vs Collins

(WC) Oz vs (WC) Azarenka

Q vs (7) Bencic

(4) Gauff bye

Kvitova vs Zhang

(WC) Kenin vs Samsonova

Krejcikova vs (8) Kudermetova

(5) Sakkari vs Zheng

Alexandrova vs Q

Muchova vs Trevisan

(3) Garcia bye

(6) Kasatkina vs Q

Badosa vs Haddad Maia

Keys vs Ostapenko

(2) Pegula bye