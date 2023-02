Wta 500 Doha 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del WTA 500 di Doha 2023, torneo in programma da lunedì 13 a sabato 18 febbraio sul cemento outdoor della cittadina qatariota. A guidare il seeding c’è la numero uno del mondo Iga Swiatek, vogliosa di rifarsi dopo l’anonimo Australian Open. Presenti anche le statunitensi Jessica Pegula e Cori Gauff, la greca Maria Sakkari, la francese Caroline Garcia, la svizzera Belinda Bencic e le russe Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova. Al via pure due veterane come la ceca Petra Kvitova e la bielorussa Victoria Azarenka. Attenzione anche alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, alla lettone Jelena Ostapenko, all’altra americana Madison Keys e alla spagnola Paula Badosa, giocatrici sempre da tenere d’occhio su queste superfici.

Per l’Italia sarà ai nastri di partenza Martina Trevisan, reduce da un inizio di stagione con alti e bassi. Alla buonissima United Cup, infatti, hanno fatto seguito due deludenti eliminazioni al primo turno tra Melbourne ed Abu Dhabi. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione qatariota garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo WTA 500 di Doha.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 500 DOHA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO – LIVE alle ore 15:30 e alle 17:15 (primo turno)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 07:00; LIVE alle ore 15:30 e alle 17:15 (primo turno)

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 07:00; LIVE alle ore 15:30 e alle 17:15 (secondo turno)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 07:00; LIVE alle ore 15:30 e alle 17:15 (quarti di finale)

VENERDÌ 17 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 09:00; LIVE alle ore 16:30 (semifinali)

SABATO 18 FEBBRAIO – DIFFERITA alle ore 07:00; REPLICA alle ore 11:00; LIVE alle ore 16:00 (finale)

DOMENICA 19 FEBBRAIO – REPLICA alle ore 05:30