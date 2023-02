Superenalotto, centrato il “6” da 371 milioni: ecco dove è stata giocata la schedina vincente

E’ una serata storica quella di giovedì 16 febbraio, visto che è stato centrato il “6” al Superenalotto per una vincita superiore a 371 milioni di euro. Questa la combinazione vincente 52-1-66-47-38-56, e come di consueto è partita la caccia al luogo in cui è stata vinta la cifra record. Prime informazioni dalla Sisal: “La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”.

Dal 22 maggio 2021 non si registrava il 6 al Superenalotto e il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato per mezzo della Bacheca dei Sistemi di Sisal. Sono infatti 90 i giocatori ad aver vinto e a doversi dividere il jackpot. Spendendo cinque euro, si sono portati a casa la somma di 4.123.704,71 euro.

Queste le località dove sono state vendute le 90 quote del sistema: Atripalda (Avellino). 5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata). 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma). 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli). 1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.

Queste le singole vincite (ognuna di oltre 4 milioni di euro) distribuite per Regione: Campania 14 Friuli Venezia Giulia 9 Sicilia 9 Calabria 9 Marche 7 Lazio 7 Lombardia 7 Puglia 7 Liguria 4 Piemonte 4 Emilia Romagna 4 Toscana 3 Veneto 2 Abruzzo 2 Trentino Alto Adige 1 Umbria 1 Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Di seguito infine tutte le ricevitorie in cui è stata realizzata la vincita.

6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)

5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)

5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)

3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)

3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)

3 TABACCHI NUVOLI PIAZZA KENNEDY 14 18 PALESTRINA (RM)

2 FUMI E PROFUMI VIALE FRIULI 5 CORMONS (GO)

2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)

2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT’ANTIMO (NA)

2 BAR PASTICCERIA DOLCI SFOGLIE VIA DEI PINI 56 CASAL VELINO (SA)

2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)

1 TABACCHERIA ARCOBALENO VIA DEL LAGACCIO 66 GENOVA (GE)

1 TABACCHI STADIO VIA NOVARA 123 MILANO (MI)

1 SISAL ENTERTAINMENT SPA VIA U. BASSI 6 MILANO (MI)

1 CAFE’ CENTRAL STATALE 31 ALESSANDRIA 165 CASALE MONFERRATO (AL)

1 EDICOLA CARTOLERIA VIA TORINO 38 CAREMA (TO)

1 TABACCHERIA LANTERI CLAUDIO PIAZZA MATTIROLO 15 C TORINO (TO)

1 BAR H VIA SOSPELLO 146 TORINO (TO)

1 TABACCHERIA FRANCESCA VIA CIMABUE 2 B PIOLTELLO (MI)

1 TABACCHERIA DEL DOMM VIA DOGANA 1 MILANO (MI)

1 EDICOLA TABACCHI VIA ALCIDE DE GASPERI 22 A ROVETTA (BG)

1 BAR EDICOLA STAZIONE LARGO MATTEOTTI 2 3 TOSCOLANO-MADERNO (BS)

1 BAR TABACCHI CA’ ROSSA VIA 5 GIORNATE 1716 CARONNO PERTUSELLA (VA)

1 TABACCHERIA VIA ROMA 47 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

1 CASONATO DIEGO VIA DEI MILLE 318 A ROVIGO (RO)

1 ALBA CHIARA VIA ORIANI 8 A TRIESTE (TS)

1 TABACCHERIA CORBO BRESSANI MARA PIAZZA ALDO MORO 5 ATTIMIS (UD)

1 EDICOLA GIACOMI VIA DIAZ 63 BOLZANO (BZ)

1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)

1 TABACCHI N 16 VIA PO’ 31 D CATTOLICA (RN)

1 TABACCHERIA GUALANDI MARCELLO VIA GORDINI 24 2 VALSAMOGGIA (BO)

1 BERNARDI SARA VIA MONARI 14 VERGATO (BO)

1 TABACCHERIA MAGNANINI VIA GIOVANNI XXIII 105 CARPI (MO)

1 INTERNO 44 VIA ANITA GARIBALDI 44 GROSSETO (GR)

1 TABACCHERIA MERZI VIA MATTEOTTI 60 FABBRICO (RE)

1 EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI SNC SNC BORGO SAN LORENZO (FI)

1 BAR PLINIO VIA ARETINA 135 137 PONTASSIEVE (FI)

1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)