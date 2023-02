Swiatek-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Doha 2023

Iga Swiatek affronterà Jessica Pegula nella finale del Wta 500 di Doha 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Nel ricco torneo qatariota il trofeo se lo contenderanno la numero uno e la quattro del ranking mondiale. Entrambe sono alla prima finale individuale della stagione, con Pegula che però può vantare il trionfo in United Cup con la sua nazionale. Il cammino della polacca fin qui è stato dominante: quattro set giocati, due games persi. Un 6-0 6-1 alla Collins, un forfait della Bencic e un altro 6-0 6-1 a Kudermetova. Bravissima e anche un po’ fortunata per il ritiro della svizzera che era in grande forma. Pegula ha dovuto ricorrere al terzo set per battere sia Ostapenko all’esordio che Sakkari in semifinale, mentre nel mezzo aveva superato in due parziali Haddad-Maia.

Swiatek è in vantaggio quattro a due nei precedenti, ma ha perso l’ultimo proprio durante la prima settimana dell’anno alla United Cup. C’è da dire che la prima giocatrice del mondo in quel caso arrivava da un trasferimento non banale da Perth a Sydney con un cambio di fuso di tre ore.

COPERTURA TV

Swiatek e Pegula scenderanno in campo nella giornata di sabato 18 febbraio alle ore 16:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.