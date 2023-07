Wta Budapest 2023: finale a sorpresa tra Timofeeva e Baindl

Non capita spesso di vedere due giocatrici con il ranking a tre cifre contendersi un titolo Wta. E’ accaduto questa settimana in occasione del Wta 250 di Budapest 2023, dove in finale si affronterà la russa Timofeeva e l’ucraina Baindl, rispettivamente numero 246 e 100 del mondo. Timofeeva, ripescata in tabellone come lucky loser, ha sconfitto in semifinale la più quotata Podoroska per 7-6 3-6 6-3. Chiamata al doppio impegno invece Baindl, che nello stesso giorno ha battuto prima Stollar e poi Liu, entrambe in due set. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la 29enne ucraina, che ha più esperienza. Per tutte e due, comunque, si tratterebbe del primo titolo in carriera nel circuito Wta.

