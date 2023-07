Tabellone Wta Budapest 2023: Bernarda Pera prima testa di serie, forfait Giorgi

Ecco il tabellone principale del Wta 250 di Budapest 2023. Sulla terra dell’Hungarian Grand Prix, è la statunitense Bernarda Pera a guidare il seeding in un draw che non vede alcuna giocatrice classificata tra le prime venti del ranking mondiale. Forfait dell’ultimo minuto da parte di Camila Giorgi, che ha costretto gli organizzatori a cambiare il tabellone, con l’argentina Podoroska che ha preso la nona testa di serie e il posto dell’azzurra.

PRIMO TURNO

(1) Pera vs Shnaider

Saville vs Martincova

Kucova vs Q/LL

Q/LL vs (7) Rakhimova

(9) Podoroska vs Hunter

Rodina vs Q/LL

Babos vs Bondar

Srmakova vs (6) Avanesyan

(8) Schmiedlova vs Kudermetova

Q/LL vs Korpatsch

Q/LL vs Liu

Q/LL vs (4) Putintseva

(5) Maria vs Monnet

(WC) Stollar vs Q/LL

(WC) Szabanin vs Baindl

(WC) Toth vs (2) Zhang