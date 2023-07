Wta Budapest 2023: montepremi e prize money con Camila Giorgi

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Budapest 2023, evento in programma dal 17 al 23 luglio sulla terra rossa ungherese. A guidare il seeding è la russa Anastasia Potapova, seguita dalla campionessa uscente Bernarda Pera, determinata a difendere il titolo. L’unica azzurra ai nastri di partenza è Camila Giorgi, che vorrà riscattarsi dopo la prematura uscita di scena a Wimbledon. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Ungheria è di €230.559, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 BUDAPEST 2023

PRIMO TURNO – € 2.493 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.485 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.706 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.025 (110 punti)

FINALISTA – € 17.983 (180 punti)

VINCITRICE – € 30.433 (280 punti)