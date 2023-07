Giuseppe Rossi dice addio al calcio: “Eternamente grato, non ho mai smesso di sognare”

Attraverso un lungo post su Instagram, Giuseppe Rossi ha quest’oggi annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. Per anni una promessa del nostro calcio, il ragazzo nato nel New Jersey è stato protagonista con la maglia azzurra sia da Under che poi con la Nazionale maggiore tra il 2008 e il 2014. Il periodo migliore senza dubbio quello al Villarreal, ma anche a Firenze i tifosi viola hanno ricordi memorabili delle sue giocate. Purtroppo, i tantisissimi infortuni – anche piuttosto gravi – hanno condizionato la carriera del talento classe ’87, cresciuto nel settore giovanile del Parma prima e del Manchester United poi. La sua ultima esperienza alla Spal negli scorsi mesi.

